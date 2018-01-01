Wink
Фильмы
Театр в кино: Ночь перед Рождеством
Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Ночь перед Рождеством»

Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Ночь перед Рождеством»

Режиссёры

Георгий Исаакян

Георгий Исаакян

Режиссёр

Актёры

Людмила Бодрова

Людмила Бодрова

АктрисаСолоха
Пётр Сизов

Пётр Сизов

Актёркузнец Вакула
Альбина Файрузова

Альбина Файрузова

АктрисаОксана
Максим Усачёв

Максим Усачёв

АктёрЧёрт
Александр Хананин

Александр Хананин

АктёрЧуб

Сценаристы

Николай Гоголь

Николай Гоголь

Сценарист
Николай Римский-Корсаков

Николай Римский-Корсаков

Сценарист

Продюсеры

Любовь Платонова

Любовь Платонова

Продюсер

Композиторы

Николай Римский-Корсаков

Николай Римский-Корсаков

Композитор