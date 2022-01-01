Фильм Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио
2022, Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио
Фэнтези16+
О фильме
Рейтинг
- БЮРежиссёр
Борис
Юхананов
- ВДАктёр
Владимир
Долматовский
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- АКАктриса
Алла
Казакова
- Актёр
Антон
Лапенко
- ИСАктриса
Ирина
Савицкова
- МБАктриса
Мария
Беляева
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ТППродюсер
Таня
Петрик
- БЮПродюсер
Борис
Юхананов
- ИЗПродюсер
Ирина
Золина
- АЕПродюсер
Андрей
Епифанов
- ЮХХудожник
Юрий
Хариков
- АНХудожница
Анастасия
Нефедова
- АИМонтажёр
Александр
Ильховский
- ОТКомпозитор
Олег
Трояновский