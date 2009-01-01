Театр Ленком, спектакль «Вишневый сад» по мотивам комедии А.П. Чехова
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Театр Ленком, спектакль «Вишневый сад» по мотивам комедии А.П. Чехова

Театр Ленком, спектакль «Вишневый сад» по мотивам комедии А.П. Чехова (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Театр Ленком, спектакль «Вишневый сад» по мотивам комедии А.П. Чехова
Комедии141 мин16+

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Сюжет

Запись прямого эфира от 12.12.2023г. «Бессмертный чеховский шедевр будет являться зрителям всегда. Если уцелеет планета от наших политических исканий и таяния льдов в Антарктике. Люди и тогда, на остатках суши, будут удивляться рассказам о всех выгодах сушеной вишни, познавать и многие другие несуразности «трагической комедии», что стала энциклопедией русской души. В «Вишневом саде» есть все, что мы знаем, хотим, всё, что помним, все, что должны… если бы только знать – что!.. Если бы знать!..

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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