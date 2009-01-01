Театр Ленком, спектакль «Вишневый сад» по мотивам комедии А.П. Чехова (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Запись прямого эфира от 12.12.2023г. «Бессмертный чеховский шедевр будет являться зрителям всегда. Если уцелеет планета от наших политических исканий и таяния льдов в Антарктике. Люди и тогда, на остатках суши, будут удивляться рассказам о всех выгодах сушеной вишни, познавать и многие другие нес�уразности «трагической комедии», что стала энциклопедией русской души. В «Вишневом саде» есть все, что мы знаем, хотим, всё, что помним, все, что должны… если бы только знать – что!.. Если бы знать!..



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