Театр Ленком, спектакль «Старомодная комедия» по мотивам пьесы Алексея Арбузова (фильм, 2022) смотреть онлайн

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Запись прямого эфира от 27.12.2023г.

Режиссер Роман Самгин, давно и успешно сотрудничающий с «Ленкомом Марка Захарова» («Укрощение укротител�ей», «Под одной крышей»), на этот раз обратился к пьесе Алексея Арбузова. Написанная в 1975 году, одна из самых популярных пьес автора «Старомодная комедия» является классикой советской драматургии.



Советская Прибалтика, дом отдыха у моря. Встреча двух людей с непростыми судьбами. Она - чудаковатая отдыхающая, он - главный врач санатория. Герои сближаются осторожно, внимательно приглядываясь друг к другу. Остерегаясь откровенности, которая может нечаянно обнажить незатянувшиеся душевные раны, они не торопятся признаться в позднем чувстве.





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