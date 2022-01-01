Театр Ленком, спектакль «Последний поезд» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Запись прямого эфира от 17.12.2023г. Музыкальный трагифарс.

Сценическая версия Сергея Плотова по роману Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню".

Действие спектакля пр�оисходит в Америке 30-х годов. Это современный взгляд на вечные проблемы и непонимание между отцами и детьми, которые остаются неизменными в независимости от времени и места действия.





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