Театр Ан дер Вин: Тоска
Актёры и съёмочная группа фильма «Театр Ан дер Вин: Тоска»

Режиссёры

Мартин Кушей

Martin Kusej
Режиссёр

Актёры

Габор Брец

Gábor Bretz
АктёрСкарпиа
Иван Зиновьев

АктёрЧезаре Анджелотти
Джонатан Тетельман

Jonathan Tetelman
АктёрМарио Каварадосси
Рафал Павнук

Rafal Pawnuk
АктёрШарроне
Кристине Ополайс

Kristine Opolais
АктрисаТоска

Художники

Аннет Муршец

Annette Murschetz
Художница

Композиторы

Джакомо Пуччини

Giacomo Puccini
Композитор