Тайный игрок
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Тайный игрок

Тайный игрок (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Shadow Dancer
Триллеры, Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодая женщина, бывшая участница Ирландской Республиканской Армии, вынуждена стать информатором британских спецслужб.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb