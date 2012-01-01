Тайный игрок (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Shadow Dancer
Триллеры, Драмы97 мин18+
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Сюжет
Молодая женщина, бывшая участница Ирландской Республиканской Армии, вынуждена стать информатором британских спецслужб.
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Информация
СтранаИрландия, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Марш
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- Актёр
Донал
Глисон
- ББАктриса
Брид
Бреннан
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- ББАктёр
Бэрри
Барнс
- ТБСценарист
Том
Брэдби
- Продюсер
Крис
Коэн
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- ТБПродюсер
Том
Брэдби
- РХОператор
Роб
Харди