Вторая мировая война. Лондон бомбят, и мать отсылает тринадцатилетнего Толли из Лондона к бабушке, владелице небольшого замка. Неожиданно мальчик начинает видеть прошлое, перемещаться в 18 век и становится участником интриги между девочкой и дворецким, живущими в замке в то время.

