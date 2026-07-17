Тайны замка Грин Ноу
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Фильмы
Тайны замка Грин Ноу
2009, From Time to Time
Фэнтези, Драма95 мин18+

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Тайны замка Грин Ноу (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Вторая мировая война. Лондон бомбят, и мать отсылает тринадцатилетнего Толли из Лондона к бабушке, владелице небольшого замка. Неожиданно мальчик начинает видеть прошлое, перемещаться в 18 век и становится участником интриги между девочкой и дворецким, живущими в замке в то время.

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны замка Грин Ноу»