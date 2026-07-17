2009, From Time to Time
Фэнтези, Драма95 мин18+
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Тайны замка Грин Ноу (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Вторая мировая война. Лондон бомбят, и мать отсылает тринадцатилетнего Толли из Лондона к бабушке, владелице небольшого замка. Неожиданно мальчик начинает видеть прошлое, перемещаться в 18 век и становится участником интриги между девочкой и дворецким, живущими в замке в то время.
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Феллоуз
- Актёр
Алекс
Этел
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актриса
Мэгги
Смит
- КВАктёр
Кристофер
Вилльерс
- ПКАктриса
Полин
Коллинз
- Актриса
Элиза
Беннетт
- РБАктриса
Рэйчел
Белл
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Дуглас
Бут
- ДМАктриса
Дженни
МакКрекен
- КЛАктриса
Кристин
Лор
- АЧАктёр
Алан
Чарльзуорт
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ХКАктриса
Хелен
Кеннеди
- ДЛАктриса
Дэйзи
Льюис
- ДСАктриса
Дениз
Стивенсон
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- ДРАктёр
Дэвид
Робб
- ЭГАктёр
Энтони
Гордон Леннокс
- ЛФАктриса
Линн
Фарли
- ЭДАктриса
Элизабет
Дермот Уолш
- ДБАктёр
Дугалд
Брюс Локхарт
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- ЛТПродюсер
Лиз
Трубридж
- ЛАХудожница
Лучана
Арриги
- ДРХудожница
Джейн
Робинсон
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери