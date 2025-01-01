Тайна зубных фей
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Тайна зубных фей

Тайна зубных фей (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, A Tooth Fairy Tale
Фэнтези, Приключения12+

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О фильме

Ван — фей-подросток с мятежным характером, который хочет исследовать жизнь за пределами своего уединенного королевства и жестких традиций. Он встречает Рупи, самого милого тролля в мире, и Джемму, смелую девушку- гоблина, которая разбирается в науке. Три крошечных существа отправляются в приключение, чтобы объединить свои королевства и отразить нападение злобных пауков.

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Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb