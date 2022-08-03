Тайна красной планеты HD (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Mars Needs Moms
Мультфильм84 мин0+
О фильме
Малыш Майло обнаружил, что его маму похитили марсиане. Теперь ему предстоит отправиться на другую планету, чтобы найти маму и вернуть ее домой.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СУРежиссёр
Саймон
Уэллс
- Актёр
Сет
Грин
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- ЭААктриса
Элизабет
Арнуа
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ККАктёр
Кевин
Кахун
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ЖБАктриса
Жаки
Барнбрук
- МХАктёр
Мэттью
Хенерсон
- АДАктёр
Адам
Дженнингс
- СУСценарист
Саймон
Уэллс
- ВУСценарист
Венди
Уэллс
- ББСценарист
Беркели
Брисед
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- Продюсер
Стив
Старки
- Продюсер
Роберт
Земекис
- МВАктёр дубляжа
Марк
Вирин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЖААктриса дубляжа
Жанна
Агузарова
- ВРАктриса дубляжа
Вера
Русевич
- ННХудожник
Норман
Ньюберри
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- РПОператор
Роберт
Пресли
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл