Фильм Тарзан: Человек-обезьяна
1932, Tarzan the Ape Man
Боевик, Мелодрама12+
О фильме
Джеймс Паркер и Гарри Холт отправляются в экспедицию в Африканские джунгли на поиски сокровищ. С ними в путешествие собирается и юная дочь профессора Паркера - Джейн. Неожиданно на экспедицию нападает племя обезьян и похищает девушку.
Так Джейн оказывается в объятьях Тарзана - повелителя обезьян, живущего в ветвях могучих деревьев. Великое чувство любви к Тарзану захватило Джейн так сильно, что девушка решила навеки остаться с любимым под пологом дикого леса. Её не остановили ни дикие львы, ни носороги, ни змеи и гепарды, а тем более уговоры отца.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
