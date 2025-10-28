Фильм Тарзан: Человек-обезьяна

Джеймс Паркер и Гарри Холт отправляются в экспедицию в Африканские джунгли на поиски сокровищ. С ними в путешествие собирается и юная дочь профессора Паркера - Джейн. Неожиданно на экспедицию нападает племя обезьян и похищает девушку.



Так Джейн оказывается в объятьях Тарзана - повелителя обезьян, живущего в ветвях могучих деревьев. Великое чувство любви к Тарзану захватило Джейн так сильно, что девушка решила навеки остаться с любимым под пологом дикого леса. Её не остановили ни дикие львы, ни носороги, ни змеи и гепарды, а тем более уговоры отца.

