Танк (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Tank
Боевик, Драма18+

О фильме

После того, как его сына посадили за решетку за преступление, которого тот не совершал, американский сержант решает взять дело в свои руки. Он попадает в заголовки всех газет, когда отправляется к шерифу на собственном танке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Драма

Рейтинг

