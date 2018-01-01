Танк (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Tank
Боевик, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После того, как его сына посадили за решетку за преступление, которого тот не совершал, американский сержант решает взять дело в свои руки. Он попадает в заголовки всех газет, когда отправляется к шерифу на собственном танке.
Танк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Марвин
Дж. Чомски
- ГСАктёр
Г.Д.
Спрэдлин
- МХАктёр
Марк
Херриер
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнер
- СУАктёр
Сэнди
Уорд
- ДХАктриса
Дженили
Харрисон
- ШДАктриса
Ширли
Джонс
- ДХАктёр
Джон
Хэнкок
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДХАктёр
Дориан
Хэрвуд
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- РМПродюсер
Ричард
МакУортер
- ИЯПродюсер
Ирвин
Ябланс
- ДВХудожник
Джеймс
В. Тайсон
- РГХудожник
Рик
Гентц
- ЭГХудожница
Энн
Грэй Ламберт
- БКХудожник
Билл
Кенни
- ДРМонтажёр
Дональд
Р. Роуд
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин