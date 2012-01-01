Танго либре (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Tango libre
Драмы92 мин18+
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Сюжет
Охранник тюрьмы знакомится с женщиной на еженедельных курсах танго. Они снова встречаются в тюрьме, где он работает, когда она приходит на свидание к своему мужу заключенному. В течение дальнейшего времени он втягивается в ее сложную личную жизнь. Тем временем заключенные тоже решили организовать курсы танго.
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Информация
СтранаЛюксембург, Бельгия, Франция
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФФРежиссёр
Фредерик
Фонтейн
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- ЯХАктёр
Ян
Хамменекер
- ЭПАктриса
Энн
Полицевич
- ЗШАктёр
Захари
Шассерьо
- ККАктёр
Кристиан
Кмиотек
- ДМАктёр
Давид
Муржиа
- ФФАктёр
Фредерик
Френе
- ДЛАктёр
Доминик
Лежён
- МШАктёр
Марк
Шарле
- ЭПСценарист
Энн
Полицевич
- ФБСценарист
Филипп
Бласбан
- КВПродюсер
Клод
Варинго
- Продюсер
Патрик
Кине
- ЭРМонтажёр
Эвин
Рикерт
- ВСОператор
Виржини
Сен-Мартен