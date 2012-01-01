Танго либре (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Охранник тюрьмы знакомится с женщиной на еженедельных курсах танго. Они снова встречаются в тюрьме, где он работает, когда она приходит на свидание к своему мужу заключенному. В течение дальнейшего времени он втягивается в ее сложную личную жизнь. Тем временем заключенные тоже решили организовать курсы танго.



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