Танго либре
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Танго либре

Танго либре (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Tango libre
Драмы92 мин18+

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Сюжет

Охранник тюрьмы знакомится с женщиной на еженедельных курсах танго. Они снова встречаются в тюрьме, где он работает, когда она приходит на свидание к своему мужу заключенному. В течение дальнейшего времени он втягивается в ее сложную личную жизнь. Тем временем заключенные тоже решили организовать курсы танго.

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Информация

Страна
Люксембург, Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb