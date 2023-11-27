Յոթ սարից այն կողմ (Там за семью горами)
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Յոթ սարից այն կողմ (Там за семью горами)
1980, Յոթ սարից այն կողմ
Драма87 мин18+

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Յոթ սարից այն կողմ (Там за семью горами) (фильм, 1980) смотреть онлайн

О фильме

Հայ շինարարների փոքրիկ մի խումբ փող վաստակելու նպատակով հեռավոր Սիբիր է մեկնում։ Տեղացիների և Հայաստանից եկած «խոպանչիների» միջև բավական բարդ փոխհարաբերություններ են ստեղծվում

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Յոթ սարից այն կողմ (Там за семью горами)»