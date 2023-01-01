Wink
Фильмы
Там, где танцуют стерхи
Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где танцуют стерхи»

Режиссёры

Михаил Лукачевский

Режиссёр

Актёры

Алексей Егоров

Актёр
Нюргуяна Шадрина

Актриса
Анатолий Стручков

Актёр
Ньургун Бэчигэн

Актёр
Михаил Слепцов

Mikhaïl Sleptsov
Актёр
Зоя Попова

Актриса

Сценаристы

Любовь Борисова

Сценарист
Алексей Амбросьев мл.

Сценарист

Продюсеры

Михаил Лукачевский

Продюсер
Давид Гурцкая

Продюсер
Семён Аманатов

Продюсер
Валерия Моторуева

Продюсер

Художники

Саргылана Скрябина

Художница

Композиторы

Моисей Кобяков

Композитор