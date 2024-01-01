Там, где танцуют стерхи
Wink
Фильмы
Там, где танцуют стерхи

Фильм Там, где танцуют стерхи

2024, Там, где танцуют стерхи
Драма16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Восьмилетний Ваня переживает смерть матери. Он верит, что та превратилась в стерха, и теперь мечтает увидеть стаю этих удивительных птиц.

Там, где танцуют стерхи покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где танцуют стерхи»