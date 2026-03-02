Там, где раки поют (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.32022, Where the Crawdads Sing
Триллер, Драма125 мин18+
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О фильме
Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОНРежиссёр
Оливия
Ньюман
- ДЭАктриса
Дэйзи
Эдгар-Джонс
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- МХАктриса
Майкл
Хайатт
- СМАктёр
Стерлинг
Мейсер мл.
- БКАктёр
Билл
Келли
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- ДРАктёр
Джо
Реджина
- ЛДАктёр
Люк
Дэвид Блумм
- БКАктёр
Блу
Кларк
- УБАктёр
Уилл
Бандон
- Актёр
Джэйсон
Уорнер Смит
- ДРАктёр
Дэйн
Родс
- ЭЛАктёр
Эрик
Ладин
- РЛАктёр
Роберт
Ларривьер
- РФАктёр
Рон
Флагг
- Актёр
Джо
Крест
- ШЛАктриса
Шэрон
Ландри
- ДТАктриса
Джерри
Таббс
- МААктёр
Майкл
А. Ньюкомер
- ГХАктриса
Грэйс
Хинсон
- ЧТАктёр
Чарли
Талберт
- ДСАктёр
Дон
Сталлингс
- УПАктёр
Уайатт
Паркер
- ЭУАктриса
Эмма
Уиллоуби
- ТНАктёр
Тоби
Николс
- Актёр
Билли
Слотер
- МХАктёр
Майк
Харкинс
- ББАктёр
Брэд
Бланчард
- ЛФАктриса
Лесли
Френс
- СААктёр
Сэм
Андерсон
- СКАктёр
Стив
Киш
- СЛАктриса
Сьюзетт
Ланж
- ЛАСценарист
Люси
Алибар
- БДПродюсер
Бетси
Дэнбьюри
- ВХПродюсер
Вероника
Хансингер-Лу
- ЛЛПродюсер
Лорен
Леви
- РТПродюсер
Ронда
Толлфсон
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- ПМОператор
Полли
Морган
- Композитор
Майкл
Дэнна