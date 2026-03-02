Там, где раки поют
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Там, где раки поют

Там, где раки поют (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.32022, Where the Crawdads Sing
Триллер, Драма125 мин18+

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О фильме

Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где раки поют»