Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.

