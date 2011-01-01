Тактическая сила
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Тактическая сила

Тактическая сила (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Тактическая сила
Боевик84 мин18+

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О фильме

Все начиналось как штатные учения. Команда капитана Тейта прибыла на заброшенную военную базу. Огромный самолетный ангар недалеко от города - идеальное место для тренировок. Но спецназовцев ожидает неприятный сюрприз – база используется двумя враждующими военными группировками. Команда оказывается в ловушке – в засекреченном ангаре они вынуждены противостоять двум вооруженным бандам, но силы слишком не равны.

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Страна
Канада
Жанр
Боевик
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb