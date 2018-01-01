Wink
Таинственные импрессионисты
Актёры и съёмочная группа фильма «Таинственные импрессионисты»

Режиссёры

Даниэле Пини

Daniele Pini
Режиссёр

Актёры

Клер Дюран-Руэль

Claire Durand-Ruel
Актриса
Серджо Гадди

Sergio Gaddi
Актёр
Марианн Матье

Marianne Mathieu
Актриса
Мелания Джая Маццуччо

Melania Gaia Mazzucco
Актриса
Ален Тапи

Alain Tapie
Актёр

Продюсеры

Франко ди Сарро

Franco di Sarro
Продюсер
Огньен Диздаревич

Ognjen Dizdarevic
Продюсер

Монтажёры

Джузеппе Джудиче

Giuseppe Giudice
Монтажёр