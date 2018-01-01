Wink
Фильмы
Тафити. Приключения на краю света
Актёры и съёмочная группа фильма «Тафити. Приключения на краю света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тафити. Приключения на краю света»

Режиссёры

Нина Вельс

Нина Вельс

Nina Wels
Режиссёр

Актёры

Козима Хенман

Козима Хенман

Cosima Henman
Актриса
Бюргер Ларс Дитрих

Бюргер Ларс Дитрих

Bürger Lars Dietrich
Актёр
Кэтлин Рениш

Кэтлин Рениш

Kathleen Renish
Актриса
Дастин Земмельрогге

Дастин Земмельрогге

Dustin Semmelrogge
Актёр

Сценаристы

Джулия Боэме

Джулия Боэме

Julia Boehme
Сценарист
Николас Хаузе

Николас Хаузе

Nicholas Hause
Сценарист

Продюсеры

Хельмут Вебер

Хельмут Вебер

Helmut Weber
Продюсер
Франк Гейгер

Франк Гейгер

Frank Geiger
Продюсер

Композиторы

Карстен Рокер

Карстен Рокер

Carsten Rocker
Композитор