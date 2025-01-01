Фильм Тафити. Приключения на краю света

Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того, что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов. Дедушку Тафити кусает ядовитая змея.

И теперь, согласно древней легенде, только таинственный голубой цветок может помочь его вылечить. Но где цветок растет, никто не знает, и никто его никогда не видел. Тафити отправляется в далекое путешествие, чтобы отыскать заветное спасение для дедушки. И все бы ничего, но Кисточка увязывается за ним. Такой неугомонный компаньон совсем не входил в планы Тафити. Эту парочку ждут настоящие непредсказуемые приключения на краю света.



