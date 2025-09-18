Табу (фильм, 2002) смотреть онлайн

Героям этой бросающей в дрожь истории – шестерым студентам, решившим вместе отпраздновать окончание первого учебного года в колледже – не следовало искать убежища от непогоды в мрачном, уединенно стоящем особняке.



И тем более им не следовало играть в рискованную игру «Табу», участникам которой нужно делиться своими личными страхами и секретами. Ведь чужие тайны иногда могут быть смертельно опасными. И похоже, здесь как раз такой случай: кто-то начинает убивать гостей угрюмого дома одного за другим – способами, явно почерпнутыми из откровений жертв...

