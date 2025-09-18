Табу (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Taboo
Ужасы, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Героям этой бросающей в дрожь истории – шестерым студентам, решившим вместе отпраздновать окончание первого учебного года в колледже – не следовало искать убежища от непогоды в мрачном, уединенно стоящем особняке.
И тем более им не следовало играть в рискованную игру «Табу», участникам которой нужно делиться своими личными страхами и секретами. Ведь чужие тайны иногда могут быть смертельно опасными. И похоже, здесь как раз такой случай: кто-то начинает убивать гостей угрюмого дома одного за другим – способами, явно почерпнутыми из откровений жертв...
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ММРежиссёр
Макс
Маковски
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- ЭБАктриса
Эмбер
Бенсон
- ДХАктёр
Дерек
Хэмилтон
- НСАктёр
Ник
Стал
- ЭКАктёр
Эдди
Кэй Томас
- ЭДСценарист
Эрик
Дриллинг
- КФСценарист
Крис
Фишер
- ЭГПродюсер
Эми
Гарднер
- ТКПродюсер
Тодд
Кинг
- ЭРПродюсер
Эш
Р. Шах
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ЭХХудожница
Элизабет
Хуэй
- ГПХудожница
Глория
Папура
- КПХудожница
Калин
Папура
- МСМонтажёр
М.
Скотт Смит
- РБКомпозитор
Райан
Бэверидж