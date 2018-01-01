Wink
Сын
Актёры и съёмочная группа фильма «Сын»

Режиссёры

Арсений Гончуков

Режиссёр

Актёры

Алексей Черных

Актёрсын
Вадим Андреев

Актёротец
Ольга Малахова

Актрисамать
Лидия Омутных

АктрисаЛена
Елена Тонунц

АктрисаАльбина
Оксана Эрдлей

Актриса
Янина Когут

Актрисатетя Валя
Валерий Карибьян

Актёр
Дмитрий Курьянов

Актёр
Дмитрий Файнштейн

Актёрлюбовник

Сценаристы

Арсений Гончуков

Сценарист

Продюсеры

Арсений Гончуков

Продюсер
Владимир Бузов

Продюсер
София Мадьярова

Продюсер
Лариса Дирина

Продюсер

Монтажёры

Арсений Гончуков

Монтажёр

Операторы

Константин Рассолов

Оператор

Композиторы

Станислав Полеско

Композитор