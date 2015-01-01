Сын Саула (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Saul fia
Драма, Исторический103 мин18+
О фильме
Аушвиц, 1944 год. Саул Аусландер — еврейский пленный и член зондеркоманды. Его работа — сопровождать в недолгий путь узников. Среди тысяч людей, проходящих через газовую камеру, один выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем своего сына...
СтранаВенгрия
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛНРежиссёр
Ласло
Немеш
- ГРАктёр
Геза
Рёриг
- ЛМАктёр
Левенте
Мольнар
- УРАктёр
Урс
Рехн
- ТШАктёр
Тодд
Шармон
- ЕВАктёр
Ежи
Валцак
- ШЖАктёр
Шандор
Жотер
- МЧАктёр
Марцин
Чарнецки
- ЛОАктёр
Левенте
Орбан
- ЛНСценарист
Ласло
Немеш
- ГРПродюсер
Габор
Райна
- ГШПродюсер
Габор
Шипош
- ЮШПродюсер
Юдит
Штальтер
- ЭСХудожница
Эдит
Сюч
- ЮВХудожница
Юдит
Варга
- МТМонтажёр
Маттьё
Тапонье
- МЭОператор
Матьяш
Эрдей
- ЛМКомпозитор
Ласло
Мелиш