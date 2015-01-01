Сын Саула (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сын Саула
Сын Саула

2015, Saul fia
Драма, Исторический103 мин18+

О фильме

Аушвиц, 1944 год. Саул Аусландер — еврейский пленный и член зондеркоманды. Его работа — сопровождать в недолгий путь узников. Среди тысяч людей, проходящих через газовую камеру, один выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем своего сына...

Страна
Венгрия
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb