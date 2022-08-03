Wink
Фильмы
Сын Америки

Сын Америки (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, American Son
Драма, Военный81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о молодом морском пехотинце, первокурснике лагеря Пэндлтон, который вынужден столкнуться со сложностями в семье, вернувшись домой на День Благодарения.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb