Связи (фильм, 2004) смотреть онлайн

Дэйв и Грета переезжают в новую квартиру и приходят к выводу, что пора заводить детей. Но, похоже, ни он, ни она не готовы к этому шагу, хотя и не понимают этого. Все меняется, когда однажды в баре Дэйв знакомится с обворожительной Лили. Именно этой удивительной женщине предстоит расставить все точки над i в запутанном клубке взаимоотношений Дэйва, Греты и их друзей.



