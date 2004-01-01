Связи (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме
Дэйв и Грета переезжают в новую квартиру и приходят к выводу, что пора заводить детей. Но, похоже, ни он, ни она не готовы к этому шагу, хотя и не понимают этого. Все меняется, когда однажды в баре Дэйв знакомится с обворожительной Лили. Именно этой удивительной женщине предстоит расставить все точки над i в запутанном клубке взаимоотношений Дэйва, Греты и их друзей.
Связи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
