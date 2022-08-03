Свободный обмен (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Libre échange
Комедия71 мин18+
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О фильме
Брюссель, дождливый вечер. Жоселин и Март не знают друг друга. Пока ещe… Одна опять одинока, у другой слишком много мужчин. Первая вела упорядоченную жизнь. Вторая об этом всегда мечтала. Жоселин была домохозяйкой. Март — девушка из эскорта. Ничего не предвещало их встречу.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- СГРежиссёр
Серж
Гискуир
- Актриса
Кароль
Буке
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- СГАктёр
Серж
Гискуир
- ЭДАктёр
Эрик
Де Старке
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- БЖАктёр
Брюно
Жори
- ДГАктёр
Дэвид
Гилсон
- ЭСАктёр
Эрико
Саламоне
- ГУАктёр
Гордон
Уилсон
- РРАктёр
Рено
Раттен
- СГСценарист
Серж
Гискуир
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- СГПродюсер
Сильвен
Голдберг
- КООператор
Кристоф
Оффенштейн