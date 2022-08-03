Свободный обмен (фильм, 2010) смотреть онлайн

Брюссель, дождливый вечер. Жоселин и Март не знают друг друга. Пока ещe… Одна опять одинока, у другой слишком много мужчин. Первая вела упорядоченную жизнь. Вторая об этом всегда мечтала. Жоселин была домохозяйкой. Март — девушка из эскорта. Ничего не предвещало их встречу.

