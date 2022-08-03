Свободный обмен
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Свободный обмен

Свободный обмен (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Libre échange
Комедия71 мин18+

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О фильме

Брюссель, дождливый вечер. Жоселин и Март не знают друг друга. Пока ещe… Одна опять одинока, у другой слишком много мужчин. Первая вела упорядоченную жизнь. Вторая об этом всегда мечтала. Жоселин была домохозяйкой. Март — девушка из эскорта. Ничего не предвещало их встречу.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb