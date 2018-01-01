Wink
Фильмы
Свобода
Актёры и съёмочная группа фильма «Свобода»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свобода»

Режиссёры

Шарунас Бартас

Šarūnas Bartas
Режиссёр

Актёры

Валентинас Масальскис

АктёрThe Man
Аксель Нойманн

Axel Neumann
Актёр
Фатима Эннафлуи

Fatima Ennaflaoui
Актриса
Кори Лардж

Corey Large
Актёр

Сценаристы

Шарунас Бартас

Šarūnas Bartas
Сценарист

Продюсеры

Шарунас Бартас

Šarūnas Bartas
Продюсер
Паулу Бранку

Paulo Branco
Продюсер

Художники

Юрий Григорович

Художник

Монтажёры

Мингилье Мурмулайтине

Монтажёр

Композиторы

Кипрас Машанаускас

Kipras Masanauskas
Композитор