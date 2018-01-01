Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Свингеры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свингеры»

Режиссёры

Джон Рейсс

Jon Reiss
Режиссёр

Актёры

Пол Хипп

Paul Hipp
АктёрRobert Marrs
Битти Шрэм

Bitty Schram
АктрисаHallie Marrs
Джонатан Пеннер

Jonathan Penner
АктёрJon
Нэнси Фергюсон

Nancye Ferguson
АктрисаAsti
Мод Уинчестер

Maud Winchester
АктрисаCathryn (в титрах: Maude Winchester)
Бойд Кестнер

Boyd Kestner
АктёрZack Tyler
Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаSophie
Алексис Аркетт

Alexis Arquette
АктрисаAlex
Эндрю Джеймс Джонс

Andrew James Jones
АктёрGroover #2 (в титрах: Andrew J. Jones)
Муки Рубин

Mookie Rubin
АктёрDelivery Boy

Сценаристы

Джон Рейсс

Jon Reiss
Сценарист

Продюсеры

Джилл Голдман

Jill Goldman
Продюсер
Джон Рейсс

Jon Reiss
Продюсер

Монтажёры

Тоби Йэтс

Toby Yates
Монтажёр

Композиторы

Кэри Бергер

Cary Berger
Композитор