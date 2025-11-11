Свингеры (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Cleopatra's Second Husband
Драма16+
О фильме
Роберт - профессиональный фотограф, который всецело находится под каблуком у своей жены Халли. Уезжая на каникулы в Нью-Йорк, они оставили свой дом друзьям Зэку и Софи. Вернувшись они находят свой дом в полном беспорядке, но Зэк и Софи просят оставить их погостить еще немного. Дальнейшие отношения между двумя парами приводят к неожиданной развязке.
Рейтинг
4.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Рейсс
- ПХАктёр
Пол
Хипп
- БШАктриса
Битти
Шрэм
- ДПАктёр
Джонатан
Пеннер
- НФАктриса
Нэнси
Фергюсон
- МУАктриса
Мод
Уинчестер
- БКАктёр
Бойд
Кестнер
- Актриса
Рада
Митчелл
- АААктриса
Алексис
Аркетт
- ЭДАктёр
Эндрю
Джеймс Джонс
- МРАктёр
Муки
Рубин
- ДРСценарист
Джон
Рейсс
- ДГПродюсер
Джилл
Голдман
- ДРПродюсер
Джон
Рейсс
- ТЙМонтажёр
Тоби
Йэтс
- КБКомпозитор
Кэри
Бергер