Свингеры (фильм, 1998) смотреть онлайн

Роберт - профессиональный фотограф, который всецело находится под каблуком у своей жены Халли. Уезжая на каникулы в Нью-Йорк, они оставили свой дом друзьям Зэку и Софи. Вернувшись они находят свой дом в полном беспорядке, но Зэк и Софи просят оставить их погостить еще немного. Дальнейшие отношения между двумя парами приводят к неожиданной развязке.

