Актёры и съёмочная группа фильма «Свин Коза Банан Сверчок. Жарища»
Режиссёры
Актёры
АктёрPig
Мэтт ДжонсMatt Jones
АктрисаGoat
Кэнди МилоCandi Milo
АктёрBanana
Томас Ф. УилсонTom Wilson
АктёрCricket
Пол РаггPaul Rugg
АктёрClerk McGirk
Джефф БеннеттJeff Bennett
АктёрBurgerstein
Джон Ди МаджиоJohn Di Maggio
АктёрPresident of the Planet
Джеймс АдомианJames Adomian
АктрисаJR Elephant
Майли ФлэнаганMaile Flanagan
АктёрThomas Jefferson
Фред ТаташиорFred Tatasciore
АктёрThat's Messed Up Son Koala