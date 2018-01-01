Wink
Фильмы
Свин Коза Банан Сверчок. Хроники Милочусетса
Актёры и съёмочная группа фильма «Свин Коза Банан Сверчок. Хроники Милочусетса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свин Коза Банан Сверчок. Хроники Милочусетса»

Режиссёры

Йен Грэм

Йен Грэм

Ian Graham
Режиссёр
Ким Роберсон

Ким Роберсон

Kim Roberson
Режиссёр
Карл Фаруоло

Карл Фаруоло

Carl Faruolo
Режиссёр
Бен Джонс

Бен Джонс

Ben Jones
Режиссёр

Актёры

Мэтт Джонс

Мэтт Джонс

Matt Jones
АктёрPig
Кэнди Мило

Кэнди Мило

Candi Milo
АктрисаGoat
Томас Ф. Уилсон

Томас Ф. Уилсон

Tom Wilson
АктёрBanana
Пол Рагг

Пол Рагг

Paul Rugg
АктёрCricket
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрClerk McGirk
Джон Ди Маджио

Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрBurgerstein
Джеймс Адомиан

Джеймс Адомиан

James Adomian
АктёрPresident of the Planet
Майли Флэнаган

Майли Флэнаган

Maile Flanagan
АктрисаJR Elephant
Фред Таташиор

Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрThomas Jefferson
Карл Фаруоло

Карл Фаруоло

Carl Faruolo
АктёрThat's Messed Up Son Koala

Сценаристы

Джонни Райан

Джонни Райан

Johnny Ryan
Сценарист

Продюсеры

Джонни Райан

Джонни Райан

Johnny Ryan
Продюсер
Луис Дж. Кук

Луис Дж. Кук

Louis J. Cuck
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Вирозуб

Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Сандра Пауэрс

Сандра Пауэрс

Sandra Powers
Монтажёр