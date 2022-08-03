Свин Коза Банан Сверчок. Большое путешествие (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Pig Goat Banana Cricket
Мультфильм22 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На раскидистых кронах дуба расположен уютный домик, населeнный весьма необычными соседями. Свин, Банан, Сверчок и Козeл живут здесь бок о бок и не смотря на то, что они очень разные, жизнь каждого невероятно насыщена и интересна...
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
3.5 IMDb
- ЙГРежиссёр
Йен
Грэм
- КРРежиссёр
Ким
Роберсон
- КФРежиссёр
Карл
Фаруоло
- БДРежиссёр
Бен
Джонс
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- КМАктриса
Кэнди
Мило
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- ПРАктёр
Пол
Рагг
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ДААктёр
Джеймс
Адомиан
- МФАктриса
Майли
Флэнаган
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- КФАктёр
Карл
Фаруоло
- ДРСценарист
Джонни
Райан
- ДРПродюсер
Джонни
Райан
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Кук
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- СПМонтажёр
Сандра
Пауэрс