Wink
Фильмы
Свидетель
Актёры и съёмочная группа фильма «Свидетель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидетель»

Режиссёры

Питер Уир

Питер Уир

Peter Weir
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрJohn Book
Келли МакГиллис

Келли МакГиллис

Kelly McGillis
АктрисаRachel
Йозеф Зоммер

Йозеф Зоммер

Josef Sommer
АктёрSchaeffer
Лукас Хаас

Лукас Хаас

Lukas Haas
АктёрSamuel
Ян Рубес

Ян Рубес

Jan Rubes
АктёрEli Lapp
Александр Годунов

Александр Годунов

Alexander Godunov
АктёрDaniel Hochleitner
Дэнни Гловер

Дэнни Гловер

Danny Glover
АктёрMcFee
Брент Дженнингс

Брент Дженнингс

Brent Jennings
АктёрCarter
Пэтти ЛюПон

Пэтти ЛюПон

Patti LuPone
АктрисаElaine
Энгус МакИннес

Энгус МакИннес

Angus MacInnes
АктёрFergie
Фредерик Рольф

Фредерик Рольф

Frederick Rolf
АктёрStoltzfus
Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен

Viggo Mortensen
АктёрMoses Hochleitner
Беверли Мэй

Беверли Мэй

Beverly May
АктрисаMrs. Yoder
Эд Краули

Эд Краули

Ed Crowley
АктёрSheriff
Тимоти Кархарт

Тимоти Кархарт

Timothy Carhart
АктёрZenovich
Сильвия Каудерс

Сильвия Каудерс

Sylvia Kauders
АктрисаTourist Lady
Мэриэн Свон

Мэриэн Свон

Marian Swan
АктрисаMrs. Schaeffer
Мария Брэдли

Мария Брэдли

Maria Bradley
АктрисаSchaeffer's Daughter
Роузвилл Янг

Роузвилл Янг

Rozwill Young
АктёрT-Bone
Пол С. Насс

Пол С. Насс

Paul S. Nuss
АктёрAmish
Эмили Мэри Хаас

Эмили Мэри Хаас

Emily Tracy
АктрисаAmish (в титрах: Emily Mary Haas)
Джон Д. Кинг

Джон Д. Кинг

John D. King
АктёрAmish
Пол Госс

Пол Госс

Paul Goss
АктёрAmish
Уильям Френсис

Уильям Френсис

William Francis
АктёрTown Man
Том Кеннеди

Том Кеннеди

Tom Kennedy
АктёрTicket Seller (в титрах: Tom W. Kennedy)
Томас Куинн

Томас Куинн

Thomas Quinn
АктёрCouple in Garage
Юджин Дули

Юджин Дули

Eugene Dooley
АктёрDetective
Виктория Скотт Д’Анджело

Виктория Скотт Д’Анджело

Victoria Scott
АктрисаDetective (в титрах: Victoria Scott D'Angelo)
Ричард Чавес

Ричард Чавес

Richard Chaves
АктёрDetective
Тим Мойер

Тим Мойер

Tim Moyer
АктёрDetective
Нино Дель Буоно

Нино Дель Буоно

Nino Del Buono
АктёрDetective
Джеймс Фрэнк Кларк

Джеймс Фрэнк Кларк

James Frank Clark
АктёрDetective (в титрах: James Clark)
Джозеф Келли

Джозеф Келли

Joseph Kelly
АктёрDetective
Норман Картер

Норман Картер

Norman Carter
АктёрDetective
Крэйг Клемент

Крэйг Клемент

Craig Clement
АктёрDetective
Роберт Эрл Джонс

Роберт Эрл Джонс

Robert Earl Jones
АктёрCustodian
Майкл Леверинг

Майкл Леверинг

Michael Levering
АктёрHoodlum
Кара Джилланца

Кара Джилланца

Cara Giallanza
АктрисаHoodlum
Энтони Дин Рубес

Энтони Дин Рубес

Anthony Dean Rubes
АктёрHoodlum
Берни Стайлз

Берни Стайлз

Bernie Styles
АктёрCounterman
Блоссом Терри

Блоссом Терри

Blossom Terry
АктрисаMother in Station
Дженнифер Манкусо

Дженнифер Манкусо

Jennifer Mancuso
АктрисаLittle Girl
Пол Дин-МакКриллис

Пол Дин-МакКриллис

Paul Dinh-McCrillis
Актёр
Э.Дж. Догерти

Э.Дж. Догерти

E.J. Dougherty
Актёр

Сценаристы

Уильям Келли

Уильям Келли

William Kelley
Сценарист
Памела Уоллес

Памела Уоллес

Pamela Wallace
Сценарист
Эрл У. Уоллес

Эрл У. Уоллес

Earl W. Wallace
Сценарист

Продюсеры

Эдвард С. Фельдман

Эдвард С. Фельдман

Edward S. Feldman
Продюсер
Венди Стайтс

Венди Стайтс

Wendy Stites
Продюсер

Монтажёры

Том Ноубл

Том Ноубл

Thom Noble
Монтажёр

Операторы

Джон Сил

Джон Сил

John Seale
Оператор

Композиторы

Морис Жарр

Морис Жарр

Maurice Jarre
Композитор