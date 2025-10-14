Свидетель (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Witness
Триллер, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников.
Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память. И мальчик увидел его снова, когда его привезли для дачи показаний в местный полицейский участок — он увидел фото убийцы на доске почёта полицейского управления. С этой минуты за маленьким свидетелем и его единственным защитником, инспектором Буком, начинается охота.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уир
- Актёр
Харрисон
Форд
- КМАктриса
Келли
МакГиллис
- ЙЗАктёр
Йозеф
Зоммер
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ЯРАктёр
Ян
Рубес
- АГАктёр
Александр
Годунов
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Брент
Дженнингс
- ПЛАктриса
Пэтти
ЛюПон
- ЭМАктёр
Энгус
МакИннес
- ФРАктёр
Фредерик
Рольф
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- БМАктриса
Беверли
Мэй
- ЭКАктёр
Эд
Краули
- ТКАктёр
Тимоти
Кархарт
- СКАктриса
Сильвия
Каудерс
- МСАктриса
Мэриэн
Свон
- МБАктриса
Мария
Брэдли
- РЯАктёр
Роузвилл
Янг
- ПСАктёр
Пол
С. Насс
- ЭМАктриса
Эмили
Мэри Хаас
- ДДАктёр
Джон
Д. Кинг
- ПГАктёр
Пол
Госс
- УФАктёр
Уильям
Френсис
- ТКАктёр
Том
Кеннеди
- ТКАктёр
Томас
Куинн
- ЮДАктёр
Юджин
Дули
- ВСАктриса
Виктория
Скотт Д’Анджело
- РЧАктёр
Ричард
Чавес
- ТМАктёр
Тим
Мойер
- НДАктёр
Нино
Дель Буоно
- ДФАктёр
Джеймс
Фрэнк Кларк
- ДКАктёр
Джозеф
Келли
- НКАктёр
Норман
Картер
- ККАктёр
Крэйг
Клемент
- РЭАктёр
Роберт
Эрл Джонс
- МЛАктёр
Майкл
Леверинг
- КДАктриса
Кара
Джилланца
- ЭДАктёр
Энтони
Дин Рубес
- БСАктёр
Берни
Стайлз
- БТАктриса
Блоссом
Терри
- ДМАктриса
Дженнифер
Манкусо
- ПДАктёр
Пол
Дин-МакКриллис
- ЭДАктёр
Э.Дж.
Догерти
- УКСценарист
Уильям
Келли
- ПУСценарист
Памела
Уоллес
- ЭУСценарист
Эрл
У. Уоллес
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- ВСПродюсер
Венди
Стайтс
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ДСОператор
Джон
Сил
- МЖКомпозитор
Морис
Жарр