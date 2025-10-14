Свидетель (фильм, 1985) смотреть онлайн

Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников.



Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память. И мальчик увидел его снова, когда его привезли для дачи показаний в местный полицейский участок — он увидел фото убийцы на доске почёта полицейского управления. С этой минуты за маленьким свидетелем и его единственным защитником, инспектором Буком, начинается охота.

