Wink
Фильмы
Свидание с удачей
Актёры и съёмочная группа фильма «Свидание с удачей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидание с удачей»

Режиссёры

Джон Л’Экуаер

Джон Л’Экуаер

John L'Ecuyer
Режиссёр

Актёры

Жоакин де Алмейда

Жоакин де Алмейда

Joaquim de Almeida
Актёр
Вик Сахай

Вик Сахай

Vik Sahay
Актёр
Клаудиа Ферри

Клаудиа Ферри

Claudia Ferri
Актриса
Нелли Фуртадо

Нелли Фуртадо

Nelly Furtado
Актриса
Джордж Струмбулопулос

Джордж Струмбулопулос

George Stroumboulopoulos
Актёр
Шон Ахмед

Шон Ахмед

Shawn Ahmed
Актёр
Арис Атанасопулос

Арис Атанасопулос

Aris Athanasopoulos
Актёр
Ромина Д’Уго

Ромина Д’Уго

Romina D'Ugo
Актриса
Аманда Лисман

Аманда Лисман

Amanda Lisman
Актриса
Джозеф Оливейра

Джозеф Оливейра

Joseph Oliveira
Актёр
Ипсита Пол

Ипсита Пол

Ipsita Paul
Актриса
Бретт Райан

Бретт Райан

Brett Ryan
Актёр
Джесс Салгейру

Джесс Салгейру

Jess Salgueiro
Актриса
Мария Вакратсис

Мария Вакратсис

Maria Vacratsis
Актриса

Продюсеры

Джонатан Стимач

Джонатан Стимач

Jonathan Stimac
Продюсер
Эрик Джордан

Эрик Джордан

Eric Jordan
Продюсер

Художники

Ингрид Юрек

Ингрид Юрек

Ingrid Jurek
Художница
Мария Дуплага

Мария Дуплага

Maria Duplaga
Художница

Операторы

Сэми Инайе

Сэми Инайе

Samy Inayeh
Оператор