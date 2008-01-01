Светлячки в саду (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Fireflies in the Garden
Драмы95 мин18+
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Сюжет
История раскола одной обычной семьи, у каждого из членов которой своя трагедия. Лиза гибнет в автокатастрофе, виновником которой является еe муж Чарльз. Сын Лизы и Чарльза, Майкл, женатый на алкоголичке Келли, решает написать книгу о своем детстве. Этому противится вся семья — от тети до самого Чарльза…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэннис
Ли
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актриса
Джулия
Робертс
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- ШЛАктриса
Шеннон
Лучио
- КБАктёр
Кейден
Бойд
- ДНАктёр
Джордж
Ньюберн
- ДЛСценарист
Дэннис
Ли
- ФРПродюсер
Филип
Роуз
- МВПродюсер
Марко
Вебер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- РБМонтажёр
Роберт
Брэйки
- ДМОператор
Дэниэл
Модер
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете