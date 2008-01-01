Светлячки в саду (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

История раскола одной обычной семьи, у каждого из членов которой своя трагедия. Лиза гибнет в автокатастрофе, виновником которой является еe муж Чарльз. Сын Лизы и Чарльза, Майкл, женатый на алкоголичке Келли, решает написать книгу о своем детстве. Этому противится вся семья — от тети до самого Чарльза…



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