Светлячки в саду
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Светлячки в саду

Светлячки в саду (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Fireflies in the Garden
Драмы95 мин18+

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Сюжет

История раскола одной обычной семьи, у каждого из членов которой своя трагедия. Лиза гибнет в автокатастрофе, виновником которой является еe муж Чарльз. Сын Лизы и Чарльза, Майкл, женатый на алкоголичке Келли, решает написать книгу о своем детстве. Этому противится вся семья — от тети до самого Чарльза…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Светлячки в саду»

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