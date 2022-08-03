Свет в океане (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Light Between Oceans
Драма, Мелодрама127 мин18+
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О фильме
Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встречает трепетную девушку по имени Изабель. Зародившаяся между ними любовь полностью преображает Изабель и возвращает опустошенному Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой...
СтранаСША, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Дерек
Сиенфрэнс
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ФКАктриса
Флоренс
Клери
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- ТУАктёр
Томас
Унгер
- ДМАктриса
Джейн
Менелос
- ГМАктёр
Гарри
МакДональд
- ЭХАктёр
Энтони
Хэйес
- БХАктёр
Бенедикт
Харди
- ДССценарист
Дерек
Сиенфрэнс
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Рози
Элисон
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- АДКомпозитор
Александр
Деспла