Свет в океане (фильм, 2016) смотреть онлайн

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встречает трепетную девушку по имени Изабель. Зародившаяся между ними любовь полностью преображает Изабель и возвращает опустошенному Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой...

