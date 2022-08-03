Wink
Фильмы
Свет в океане

Свет в океане (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Light Between Oceans
Драма, Мелодрама127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встречает трепетную девушку по имени Изабель. Зародившаяся между ними любовь полностью преображает Изабель и возвращает опустошенному Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой...

Страна
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свет в океане»