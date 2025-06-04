Сверху вниз (фильм, 2025) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Рай и ад» — нео-нуар с Дензелом Вашингтоном, интерпретация культовой классики Акиры Куросавы 1963 года. Авторский взгляд режиссера Спайка Ли на тему власти и имиджа в современной Америке отлично работает и как произведение кинематографического искусства, и как зубодробительный триллер, который не даст заскучать.
Телефонный звонок нарушает привычный ритм жизни магната Дэвида Кинга, и мужчина оказывается втянут в смертельно опасную игру. Похитители, уверенные что взяли в заложники его сына, требуют немыслимый выкуп. Но когда выясняется, что жертвой похищения стал ребенок водителя, Кингу придется решать, стоит ли чужая жизнь кучи его денег. Каждый час бездействия приближает трагедию, а остроту сюжету добавляет социальный подтекст — столкновение миров и приоритетов владельца миллионного бизнеса и представителя рабочего класса.
«Рай и ад» — кино, превращающее и без того нешаблонный сюжет в злободневное высказывание о социальном неравенстве. Перед вами не банальный триллер о похищении, а беспощадное исследование того, как деньги и власть меняют человеческую природу.
Рейтинг
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актёр
Джеффри
Райт
- РМАктёр
Раким
Мэйерс
- ОДАктёр
Обри
Джозеф
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- ИХАктриса
Ильфенеш
Хадера
- ХБАктёр
Хосе
Баэс
- ХГАктёр
Холден
Гудман
- КДАктёр
Кевин
Д. Бентон
- АФСценарист
Алан
Фокс
- Сценарист
Акира
Куросава
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- Продюсер
Тодд
Блэк
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- Продюсер
Питер
Губер
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- ХДКомпозитор
Ховард
Дроссин