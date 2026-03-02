Свайпнуть
Свайпнуть (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Swiped
Драма, Исторический18+

Американская предпринимательница Уитни Вулф Хёрд после учёбы вуниверситете становится одним изсоздателей приложения длязнакомств Tinder. Врезультате домогательств онауходит изкоманды Tinder. Уитни решает сделать собственную онлайн-платформу Bumble, которая будет ориентирована наженщин.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

