Свайпнуть (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Swiped
Драма, Исторический18+
О фильме
Американская предпринимательница Уитни Вулф Хёрд после учёбы вуниверситете становится одним изсоздателей приложения длязнакомств Tinder. Врезультате домогательств онауходит изкоманды Tinder. Уитни решает сделать собственную онлайн-платформу Bumble, которая будет ориентирована наженщин.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РЛРежиссёр
Рэйчел
Ли Голденберг
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ДУАктёр
Джексон
Уайт
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ЙКАктёр
Йен
Коллетти
- АИАктриса
Ана
И Пуиг
- ЭДАктёр
Эйдан
Джеймс
- ПКАктёр
Педро
Корреа
- ПФАктёр
Пирсон
Фод
- ДФАктриса
Джоэли
Фишер
- МНАктёр
Майкл
Нури
- ДКАктриса
Джулия
Кавано
- ГДАктёр
Грегг
Дэниэл
- КПАктриса
Корал
Пенья
- РААктёр
Роман
Арабиа
- ЭБАктёр
Энтони
Боуден
- ССАктёр
Сэм
Страли
- ЭБАктёр
Эшли
Брайан
- ДЛАктёр
Дензель
Лав
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- СВАктёр
Стивен
В. Бэйли
- ЛПАктриса
Леннон
Парэм
- ХСАктёр
Хантер
Сансон
- ОРАктриса
Оливия
Роуз Кигэн
- ИБАктриса
Иман
Бенсон
- СБАктриса
Сиэра
Браво
- РГАктриса
Райли
Гоу
- ДВАктёр
Дэвид
В. Томпсон
- ЛВАктриса
Ларкен
Вудворд
- ДХАктёр
Доминик
Хоффман
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ТРАктриса
Тихуана
Рикс
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- РСАктёр
Рич
Соммер
- БПСценарист
Билл
Паркер
- РЛСценарист
Рэйчел
Ли Голденберг
- ККСценарист
Ким
Карамел
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- ЛДПродюсер
Лили
Джеймс
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- ККПродюсер
Ким
Карамел
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ЧДКомпозитор
Чанда
Дэнси