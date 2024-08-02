Свадьба (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фильм «Свадьба» режиссера Макса Уинклера — романтическая комедия о любви и иллюзиях, которые приходится разрушать.



Молодой писатель Сэм решает вернуть любовь своей жизни — Зои. Но есть одна проблема: девушка собирается выходить замуж за другого. Сэма, разумеется, этот досадный пустяк не останавливает: он придумывает хитроумный план и попадает на вечеринку, которую устроила Зои, в надежде помешать ее планам. Пытаясь добиться расположения девушки, он устраивает эмоциональный хаос и для себя, и для всех вокруг, но удастся ли ему добиться задуманного — большой вопрос.



Уинклер создает камерную историю, в которой романтические представления разбиваются о взрослую жизнь, а любовь не всегда побеждает. Смотреть фильм «Свадьба» стоит тем, кто ищет кино о самообмане и боли взросления.

