Wink
Фильмы
Свадьба Уайлд
Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба Уайлд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба Уайлд»

Режиссёры

Дэмиэн Харрис

Дэмиэн Харрис

Damian Harris
Режиссёр

Актёры

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Glenn Close
АктрисаEve
Джон Малкович

Джон Малкович

John Malkovich
АктёрLaurence
Патрик Стюарт

Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрHarold
Минни Драйвер

Минни Драйвер

Minnie Driver
АктрисаPriscilla
Грэйс Ван Паттен

Грэйс Ван Паттен

Grace Van Patten
АктрисаMackenzie
Джек Девенпорт

Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрRory
Ноа Эммерих

Ноа Эммерих

Noah Emmerich
АктёрJimmy
Питер Фачинелли

Питер Фачинелли

Peter Facinelli
АктёрEthan
Яэль Стоун

Яэль Стоун

Yael Stone
АктрисаClemmie
Лилли Энглерт

Лилли Энглерт

Lilly Englert
АктрисаRose

Сценаристы

Дэмиэн Харрис

Дэмиэн Харрис

Damian Harris
Сценарист

Продюсеры

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Glenn Close
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Артур Йонгевард

Артур Йонгевард

Arthur Jongewaard
Художник
Стэйси Берман

Стэйси Берман

Stacey Berman
Художница

Монтажёры

Мадлен Гэвин

Мадлен Гэвин

Madeleine Gavin
Монтажёр

Композиторы

П.Т. Уокли

П.Т. Уокли

P.T. Walkley
Композитор