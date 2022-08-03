Свадьба Уайлд
Wink
Фильмы
Свадьба Уайлд

Свадьба Уайлд (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Wilde Wedding
Мелодрама, Комедия91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История пожилой актрисы Евы Уайлд, которая в прошлом была легендой Голливуда. Пережив несколько громких романов и разводов, Ева на старости лет снова готовится к свадьбе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба Уайлд»