Супермен (фильм, 1987) смотреть онлайн

Маленького ребенка с обреченной планеты Криптон отправляют на Землю, где его усыновляет пожилая пара в Индии, которая называет его Шекхар. Став взрослым и узнав о своем происхождении и способностях, он отправляется в город на поиски своей школьной возлюбленной Гиты, которая стала газетным репортером. В то же время Верма, соперник Шекхара за любовь Гиты в школьные годы, превратился в криминального авторитета и главного суперзлодея. Верма вынашивал план разбогатеть, опустошив часть Индии стихийными бедствиями, а затем скупив все заброшенные земли. Сможет ли Супермен/Шекхар помешать коварному плану Вермы? Завоюет ли он сердце Гиты? Сохранит ли он в тайне свою двойную личность?



