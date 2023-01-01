Супермен (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Маленького ребенка с обреченной планеты Криптон отправляют на Землю, где его усыновляет пожилая пара в Индии, которая называет его Шекхар. Став взрослым и узнав о своем происхождении и способностях, он отправляется в город на поиски своей школьной возлюбленной Гиты, которая стала газетным репортером. В то же время Верма, соперник Шекхара за любовь Гиты в школьные годы, превратился в криминального авторитета и главного суперзлодея. Верма вынашивал план разбогатеть, опустошив часть Индии стихийными бедствиями, а затем скупив все заброшенные земли. Сможет ли Супермен/Шекхар помешать коварному плану Вермы? Завоюет ли он сердце Гиты? Сохранит ли он в тайне свою двойную личность?
СтранаИндия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- БГРежиссёр
Б.
Гупта
- ССАктриса
Соня
Сахни
- РКАктриса
Ранджита
Каур
- ПИАктёр
Пунит
Иссар
- ШКАктёр
Шакти
Капур
- БАктёр
Бирбал
- ДАктёр
Дхармендра
- БКАктёр
Боб
Кристо
- УБАктриса
Урмила
Бхатт
- АКАктёр
Ашок
Кумар
- ПГАктриса
Прити
Гангули
- НССценарист
Насим
Сахаранпури
- СШСценарист
С.К.С.
Шарма
- БГПродюсер
Б.
Гупта
- БПХудожник
Бабурао
Поддар
- ККомпозитор
Камалкант