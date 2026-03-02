Фильм Супергномы
2024, Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission
Мультфильм, Фэнтези6+
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О фильме
Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время0 мин / 00:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УфРежиссёр
Уте
фон Мюнхов-Поль
- ЙХАктриса
Йелла
Хаазе
- МОАктёр
Михаэль
Островский
- АФАктриса
Аннета
Фрир
- ИСАктриса
Инга
Сибилла Куне
- ХДАктриса
Хильде
Далик
- ЛЗАктёр
Леон
Зайдель
- БМАктёр
Билл
Мокридж
- ДфАктриса
Джулия
фон Теттенборн
- МКАктриса
Михаэлла
Каметц
- ПНАктёр
Петер
Ноттмайер
- ДДАктёр
Дэйв
Дэвис
- МГАктриса
Мария
Грация Кински-Мокридж
- ЭШАктёр
Эрик
Штаппенбек
- УфМонтажёр
Уте
фон Мюнхов-Поль
- АККомпозитор
Александр
Комлев