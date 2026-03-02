Супергномы
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Супергномы

Фильм Супергномы

2024, Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission
Мультфильм, Фэнтези6+
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О фильме

Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супергномы»