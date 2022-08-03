Добро пожаловать в секретную супергеройскую академию, где обладатели сверхспособностей учатся применять их наиболее эффективно! Кумир местных студентов, маг Калус приезжает с визитом и крадет у ребят их суперсилы. Вся надежда на пятерых разгильдяев, которые в это время были наказаны.

