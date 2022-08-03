Супергеройское наказание
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Детям
Супергеройское наказание

Супергеройское наказание (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Super Detention
Фантастика, Кино для детей81 мин18+

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О фильме

Добро пожаловать в секретную супергеройскую академию, где обладатели сверхспособностей учатся применять их наиболее эффективно! Кумир местных студентов, маг Калус приезжает с визитом и крадет у ребят их суперсилы. Вся надежда на пятерых разгильдяев, которые в это время были наказаны.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb