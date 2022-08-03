Супергеройское наказание (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Super Detention
Фантастика, Кино для детей81 мин18+
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О фильме
Добро пожаловать в секретную супергеройскую академию, где обладатели сверхспособностей учатся применять их наиболее эффективно! Кумир местных студентов, маг Калус приезжает с визитом и крадет у ребят их суперсилы. Вся надежда на пятерых разгильдяев, которые в это время были наказаны.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Фантастика, Кино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb