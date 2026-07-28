Супергерл
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Супергерл

Супергерл (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, Supergirl
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Кара Зор-Эл путешествует погалактике сосвоим псом Крипто. Нанеё нападает пират иразбойник, который угоняет её корабль иранит Крипто. Объединив силы сновой подругой исоюзницей Рути, семью которой ранее убил пират, Кара отправляется мстить.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Супергерл»