Супергерл (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Supergirl
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Кара Зор-Эл путешествует погалактике сосвоим псом Крипто. Нанеё нападает пират иразбойник, который угоняет её корабль иранит Крипто. Объединив силы сновой подругой исоюзницей Рути, семью которой ранее убил пират, Кара отправляется мстить.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- МОАктриса
Милли
Олкок
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- ДКАктёр
Дэвид
Коренсвет
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ФКАктёр
Фердинанд
Кингсли
- ДМАктёр
Дирмед
Мёрта
- Актриса
Эмили
Пиггфорд
- ОБАктриса
Одри
Бриссон-Жютра
- ЭЛАктриса
Эви
Левентис
- Актёр
Уил
Кобан
- КФАктриса
Кили
Форсайт
- ЧРАктёр
Чарли
Роус
- ЛБАктёр
Лео
Билл
- КРАктриса
Клара
Росагер
- АХАктриса
Алиса
Хокин
- ЛРАктёр
Люк
Ролласон
- ТТАктриса
Талисса
Тейшейра
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ДКАктёр
Джордан
Колсон
- НУАктриса
Наоми
Уиртнер
- ДИАктёр
Джеймс
Илс
- ТГАктёр
Том
Годвин
- ШМАктёр
Шон
Мэйсон
- ДНАктёр
Дин
Нолан
- ФКАктриса
Флориса
Камара
- АНСценарист
Ана
Ногейра
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- Продюсер
Питер
Сафран
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- РХОператор
Роб
Харди
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн