Супер Майк: Последний танец (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Magic Mike's Last Dance
Драма, Мелодрама111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

40-летний Майк потерял мебельный бизнес из-за пандемии коронавируса итеперь работает барменом вкейтеринговой службе. Намероприятии посбору средств егоузнает одна изгостей итут жерассказывает организаторше вечера, Макс, оскрытых талантах бармена. Женщина предлагает Майку 6000 долларов заприватный танец, нопосле проведенной вместе ночи увеличивает сумму до60 000и приглашает отправиться вместе вЛондон. Скучающему потанцам Майку предлагают стать хореографом ипоставить выступление, которое очарует британских девушек иподарит имто, чтоуже испытала Макс.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

