Супер Майк: Последний танец (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Magic Mike's Last Dance
Драма, Мелодрама111 мин18+
40-летний Майк потерял мебельный бизнес из-за пандемии коронавируса итеперь работает барменом вкейтеринговой службе. Намероприятии посбору средств егоузнает одна изгостей итут жерассказывает организаторше вечера, Макс, оскрытых талантах бармена. Женщина предлагает Майку 6000 долларов заприватный танец, нопосле проведенной вместе ночи увеличивает сумму до60 000и приглашает отправиться вместе вЛондон. Скучающему потанцам Майку предлагают стать хореографом ипоставить выступление, которое очарует британских девушек иподарит имто, чтоуже испытала Макс.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Сальма
Хайек
- АКАктёр
Аюб
Кхан-Дин
- ДМАктриса
Джульетт
Мотамед
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- ГСАктёр
Гэвин
Спокс
- АКАктёр
Алан
Кокс
- КДАктриса
Кейтлин
Джерард
- КБАктёр
Кристофер
Бенкомо
- ЭКАктриса
Эрин
Клайн
- ЭЛАктриса
Эми
ЛоЦицеро
- КОАктриса
Кармен
Оливарес
- ХДАктёр
Хардж
Диллон
- ЭЛАктёр
Этан
Лоуренс
- ИМАктёр
Ивэн
Милтон
- Актёр
Мэтт
Бомер
- АРАктёр
Адам
Родригес
- КНАктёр
Кевин
Нэш
- ДМАктёр
Джо
Манганьелло
- СБАктриса
Сюзэнн
Бертиш
- МБАктёр
Маркус
Бригсток
- ХКАктриса
Хенриетта
Клеметт
- КВАктёр
Кристофер
Вилльерс
- НКАктриса
Нэнси
Кэрролл
- ФФАктёр
Филип
Филмар
- ГКАктёр
Гарри
Картер
- ДРАктёр
Дж.Д.
Рейни
- КЛАктриса
Кайли
Леваллен
- ДУАктёр
Джексон
Уильямс
- ЭДАктёр
Эллиот
Диас
- РКСценарист
Рид
Кэролин
- РКПродюсер
Рид
Кэролин
- ЭФПродюсер
Элисон
Фолк
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг