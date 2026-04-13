Супер Марио: Галактическое кино
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Супер Марио: Галактическое кино

Супер Марио: Галактическое кино (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.82026, The Super Mario Galaxy Movie
Мультфильм, Фэнтези98 мин18+

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О фильме

После победы над Боузером и спасения Бруклина Марио сталкивается со злобным альянсом Варио и Боузера-младшего. Теперь вместе со своими друзьями и Йоши он должен помешать их планам по завоеванию мирового господства.

Страна
Япония, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Марио: Галактическое кино»