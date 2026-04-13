Супер Марио: Галактическое кино (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.82026, The Super Mario Galaxy Movie
Мультфильм, Фэнтези98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После победы над Боузером и спасения Бруклина Марио сталкивается со злобным альянсом Варио и Боузера-младшего. Теперь вместе со своими друзьями и Йоши он должен помешать их планам по завоеванию мирового господства.
СтранаЯпония, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АХРежиссёр
Аарон
Хорват
- МЕРежиссёр
Михаэль
Еленик
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- БСАктёр
Бенни
Сэфди
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Бри
Ларсон
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ХЛАктриса
Хоуп
Леви
- МААктриса
Монья
Аяти
- МВАктёр
Мэттью
Вульф
- ИРАктёр
Исаак
Робинсон-Смит
- ФФАктёр
Форрест
Форте
- ДХАктриса
Даниэль
Хартнет
- МЕАктёр
Михаэль
Еленик
- ДГАктёр
Джонни
Гидкомб
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- ЭЛАктёр
Эрик
Лопез
- ДДАктриса
Джессика
ДиЧикко
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- СУАктёр
Скотт
Уайт
- ЭЛАктриса
Эшли
Лондон
- РБАктриса
Рэйчел
Батера
- СМАктёр
Скотт
Менвиль
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- ЭОАктёр
Эрик
Осмонд
- РРАктёр
Рино
Романо
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ЭСАктёр
Эд
Скаддер
- ШРАктёр
Шон
Рохани
- КВАктёр
Кифф
ВанденХювел
- СЛАктриса
Сьюзэн
Лесли
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- СМПродюсер
Сигэру
Миямото
- ЭОМонтажёр
Эрик
Осмонд
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер