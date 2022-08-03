Супер крылья. Сбежавшие цвета (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Super Wings!
Мультфильм12 мин0+
О фильме
Коротко о сюжете: Джетт – самый быстрый самолет на свете. Он развозит детишкам посылки в любую точку мира. Джетту предстоит посетить сорок пять стран и побывать в пятидесяти двух городах мира! Иногда на пути супер-самолетика встречаются непреодолимые трудности, но его друзья самолетики-трансформеры никогда не бросают в беде и всегда помогают с доставкой почты.
СтранаСША, Китай, Южная Корея
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.9 IMDb